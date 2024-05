L'Olympiakos remporte son premier titre européen

L'Olympiakos l'a fait! A Athènes, les joueurs du Pirée se sont imposés 1-0 après prolongations contre la Fiorentina lors de la finale de la Conference League pour soulever leur premier trophée continental. Historique à plus d'un titre, puisque c'est également la première fois qu'un club grec remporte une compétition européenne.

C'est une réussite d'El Kaabi à la 116e qui a envoyé l'Olympiakos au 7e ciel. Le Marocain a longtemps été muselé par la défense italienne et il a aussi cruellement manqué de ballons exploitables. Mais il a su jaillir au moment décisif.



Longtemps pauvre en émotions et riche en erreurs techniques, cette finale s'est enfin débridée lors des prolongations avec une frappe de Jovetic détournée par Terracciano (96e) et une reprise d'Ikoné sauvée par Tzolakis (110e). Ikoné a aussi été contré de justesse peu après le but grec qui a plongé le stade en pleine euphorie.

Deuxième finale de suite perdue pour la Fiorentina

L'issue de la rencontre peut sembler cruelle pour la Fiorentina, qui a quand même eu les occasions les plus nettes, notamment par Bonaventura et Kouamé. Et surtout, les Italiens avaient déjà été battus sur le fil en finale de la même compétition la saison dernière par West Ham.

ats/pza