L'Allemagne s'impose en Bosnie-Herzégovine

L'Allemagne s'est imposée contre la Bosnie-Herzégovine 2 à 1 à Zenica, à 60 km au nord de Sarajevo, pour son 3e match de la Ligue des nations, avant de recevoir dans 3 jours les Pays-Bas à Munich.

Le succès allemand s'est dessinée en 1re période, avec un doublé en l'espace de 6 minutes de Deniz Undav (30e et 36e). En 2e période, Edin Dzeko a réduit la marque à la 70e pour relancer le suspense, mais les Allemands ont tenu leur succès en fin de rencontre.



Après 3 journées, l'Allemagne compte 7 points, grâce à ses succès contre la Hongrie (5-0) à domicile en septembre et à Zenica, et le match nul (2-2) ramené mi-septembre d'Amsterdam contre les Pays-Bas.

Denzel Dumfries a permis aux Pays-Bas d'accrocher le match nul. [KEYSTONE - DENES ERDOS]

Les Pays-Bas accrochés en Hongrie

Les Pays-Bas, qui ont arraché le match nul à Budapest (1-1) dans les 10 dernières minutes contre la Hongrie, comptent 5 points, 3 de plus que les Hongrois (2) et 4 de plus que les Bosniens (1). Quart-de-finalistes de leur Euro 2024 à domicile, les Allemands ont rendez-vous avec les Néerlandais, demi-finalistes, à Munich lundi soir pour le choc de ce groupe.

agences/bur