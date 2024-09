L'Allemagne et les Pays-Bas dos à dos au terme d'un match à rebondissements

Le choc du mardi en Ligue des nations n’a offert aucun vainqueur. A Amsterdam, les Pays-Bas et l’Allemagne se sont quittés sur un nul 2-2 au terme d’une partie plaisante et à rebondissements.

Les deux équipes ont toutes les deux mené au score. Cueillis à froid sur une réussite du joueur de l’AC Milan Tijjani Reijnders dès la 2e minute, les Allemands ont renversé la situation avant la pause grâce à Deniz Undav à la 38e et à leur capitaine Joshua Kimmich dans le temps additionnel de la première mi-temps.

Mais Denzel Dumfries devait surgir pour l’égalisation à la 50e. Larges vainqueurs respectivement de la Hongrie et de la Bosnie-Herzégovine trois jours plus tôt, les Allemands et les Néerlandais ne doivent plus nourrir de grandes craintes quant à leur qualification pour les quarts de finale.

Kane fête sa 100e sélection avec deux buts

A Wembley, Harry Kane a honoré de la plus belle des manières sa 100e sélection en équipe d’Angleterre. L’attaquant du Bayern a inscrit en seconde période un doublé pour permettre aux "Three Lions" de battre la Finlande 2-0 dans une rencontre de Ligue B.



Harry Kane a marqué ses 67e et 68e buts pour les "Three Lions". A 31 ans, celui qui a joué pour la première fois en sélection en mars 2015, n’a sans doute pas encore fini de porter l’Angleterre.

