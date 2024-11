Kylian Mbappé pas convoqué en équipe de France

Le capitaine Kylian Mbappé n'a pas été convoqué en équipe de France pour les prochains matches de Ligue des nations. Les Bleus affronteront Israël (14 novembre) et l'Italie (17 novembre).

C'est la deuxième fois d'affilée que Mbappé est dispensé d'un rassemblement de l'équipe de France. Le mois dernier, l'attaquant avait été laissé à la disposition du Real Madrid pour soigner une blessure à la cuisse gauche. Mais la star des Bleus avait déclenché une grosse polémique en étant titularisé par son club deux jours avant le début du stage.

Celle-ci a ensuite pris une tout autre dimension après les révélations de la presse suédoise sur l'ouverture d'une enquête pour viol qui viserait, selon les quotidiens Aftonbladet et Expressen, l'attaquant après une virée à Stockholm. La police et la justice suédoises n'ont toujours pas indiqué si Mbappé faisait bel et bien l'objet d'une plainte pour viol.

Méforme

A ces soucis en dehors des terrains s'ajoutent les problèmes purement sportifs du champion du monde 2018. Dans la foulée d'un Euro 2024 raté, Mbappé est clairement en méforme. Il vient de passer à côté de deux grands matches perdus à domicile par le Real, le Clasico contre le FC Barcelone (4-0) il y a dix jours et le choc en Ligue des champions face à l'AC Milan (3-1), mardi.

agences/efas