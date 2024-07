Johan Djourou rejoint l'équipe de Suisse dames

Johan Djourou a été nommé coordinateur sportif de l'équipe nationale féminine A. A un an de "son" Euro, l'ASF continue ainsi de se renforcer au niveau des structures.

International helvétique à 76 reprises, le Genevois de 37 ans avait mis un terme à sa carrière de joueur en 2021 au Danemark. L'ancien défenseur d'Arsenal et d'Hambourg, notamment, s'était engagé ces derniers mois pour que l'Euro 2025 féminin, qui se disputera en Suisse du 2 au 27 juillet, ne soit pas amputé des moyens financiers qui lui avaient été initialement alloués.

Fin janvier, le Conseil fédéral ne voulait soutenir l'Euro qu'à hauteur de 4 millions de francs. Le Conseil des Etats avait finalement décidé, mi-mars, à l’unanimité de relever le budget du tournoi à 15 millions.

L'objectif est que cet Euro à domicile laisse une impression durable sur le football féminin en Suisse Johan Djourou

En plus de sa fonction auprès de l'équipe nationale, entraînée par la Suédoise Pia Sundhage, Johan Djourou travaillera en tant que gestionnaire de projet pour le programme d'impulsion Footura+ dans le cadre de l'héritage de l'Euro 2025 féminin.

"Je suis très heureux et fier de rejoindre le staff de l'équipe nationale féminine en cette période passionnante avec le prochain Euro en Suisse. J'ai déjà eu l'occasion de vivre un Euro en Suisse en 2008 en tant que joueur. J'aimerais que ce soit une grande fête pour tout le monde: la population, les supporters, nos joueuses et, surtout, les jeunes filles de ce pays qui rêvent de voir leurs idoles. L'objectif est que cet Euro à domicile laisse une impression durable sur le football féminin en Suisse", a expliqué Djourou, qui est également consultant à la RTS pour l'équipe de Suisse messieurs, expert chez RMC Sport et entraîneur de l'équipe féminine des M15 du FC Lancy.

comm/bao