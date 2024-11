"Il y a eu du mieux dans le jeu de l'équipe de Suisse et, malgré le match nul, des choses intéressantes pour l'avenir"

Bojan Dimic, qui connaît parfaitement les deux pays, analyse le Suisse-Serbie de vendredi soir. Malgré le match nul, l'entraîneur-assistant du Servette FC, ancien joueur de LNB, a trouvé assez intéressante la prestation de la troupe de Murat Yakin.

L'adjoint de Thomas Häberli au SFC avait déjà décortiqué le match aller pour RTS sport au mois d'octobre. Qui d'autre que lui pouvait ainsi mieux jauger l'évolution (ou pas) des deux formations, après le match nul 1-1 de la troupe de Murat Yakin vendredi soir à Zurich...?

RTSsport.ch: Bojan Dimic, pas de victoire pour la Suisse, malgré de belles séquences en 2e mi-temps... Qu'avez-vous globalement pensé des 90 minutes qu'elle a disputées?

BOJAN DIMIC: J'ai trouvé la première période assez soporifique, avec deux équipes qui ne voulaient surtout pas perdre. Puis la rencontre s'est heureusement emballée après la pause. Il y a eu de l'allant, de l'envie, et on a vu des choses qui n'étaient franchement pas trop mal, pour ne pas dire assez intéressantes.

RTSsport.ch: Les entrées de Dereck Kutesa, Joël Monteiro et Andi Zeqiri à la 65e ont à ce titre fait du bien...

BOJAN DIMIC: Clairement! Ils ont été les déclencheurs d'un vrai mieux dans le jeu suisse. L'idée de Murat Yakin de les associer à Zeki Amdouni a été excellente, même si je trouvais Noah Okafor pas mal aussi avant sa sortie. Kutesa a tout de suite apporté quelque chose. Sur ses premiers ballons, il est allé percuter, il a mis un peu de vie et le but vient de son côté, puisqu'il se bat pour Ricardo Rodriguez. Zeqiri, lui, est allé prendre la profondeur, étirer et peser sur les centraux serbes. C'était bien.

RTSsport.ch: Amdouni est allé chercher son but, il a été très remuant en 2e mi-temps...

BOJAN DIMIC: Oui, il a certes loupé une grosse occasion, mais il a été le plus dangereux de tous les Suisses. Il s'est beaucoup battu et a livré une excellente 2e période. Zeki est vraiment un joueur très intéressant, qui bouge, qui se propose, qui tire, tente et tente encore.

RTSsport.ch: Fabian Rieder a pour sa part déçu...

BOJAN DIMIC: Breel Embolo aussi...! Mais pour en revenir à Rieder, oui je dois dire que lorsqu'il a été sorti par Yakin, je me suis rendu compte que j'avais oublié qu'il était sur le terrain! Pourtant, à la base, je pensais que son pied gauche pourrait faire du bien, qu'il allait pouvoir amener quelque chose. Mais la réalité est que, selon moi, Rieder n'est pas un 10. Plutôt une sorte de "6 et demi" qui peut défendre et parfois être la première rampe de lancement, mais en 10 ça va bien trop vite pour lui.

RTSsport.ch: La défense était le gros point d'interrogation du côté suisse. Qu'avez-vous pensé des prestations d'Aurèle Amenda et Eray Cömert?

BOJAN DIMIC: Les deux se sont trouvés face à deux sacrés gaillards malicieux (ndlr: Aleksandar Mitrovic et Dusan Vlahovic). Mention particulière à Amenda qui, à mon sens, s'en sort avec plus que la moyenne, malgré une perte de balle en 1re mi-temps. Il s'est bien battu, a été solide dans les duels. Je crois que malgré son jeune âge, il a montré à Yakin qu'on peut lui faire confiance pour l'avenir. Cömert, c'est un autre sujet, car il manque cruellement de vivacité. Se faire prendre ainsi de vitesse par Mitrovic, qui est tout sauf un sprinter, sur l'action qui mène au penalty en dit beaucoup...

RTSsport.ch: Au micro de la RTS durant le match, Léonard Thurre disait être moins inquiet pour l'avenir de la Suisse que voici 1 mois. Est-ce également votre cas?

BOJAN DIMIC: Je suis entièrement d'accord avec lui. Même si elle a pris ce but en fin de match et même si elle est reléguée, la Suisse ne m'a pas déçu. Alors oui, le début de rencontre était brouillon, mais au bout des 90 minutes, tu te dis que l'ensemble n'était pas si mal, en tout cas mieux que lors de ses dernières sorties. Parce qu'il faut se souvenir de toutes les absences, des inquiétudes d'il y a encore une semaine... Personnellement, j'ai vu des jeunes se montrer, pousser un peu la hiérarchie. De fait, certains des absents d'hier soir devront peut-être se bouger un peu plus pour garder et/ou retrouver leurs places. Un nouveau cycle va arriver et, que la Suisse soit dans le groupe A ou B de la Ligue des nations, importe peu, finalement. On s'en fiche, concrètement. Le plus important est de construire pour le Mondial et l'Euro. Il faut juste trouver le bon système avec les bons profils. Mais j'ai l'impression que Yakin a élargi son contingent, sa possibilité de choix. Les joueurs qu'il a appelés ont montré quelque chose. Il a davantage préparé l'avenir que les Serbes. Alors oui, en dépit de la réalité comptable, c'est rassurant.

Arnaud Cerutti