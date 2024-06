Il y a 23 ans, le Servette FC remportait le dernier trophée de son histoire en battant Yverdon en finale

Le 10 juin 2001 à Bâle, devant 20'000 spectateurs et dans une finale 100% romande, Servette (LNA) s’imposait 3-0 face à Yverdon (LNA également). Coachés par Lucien Favre et emmenés par Alex Frei, Martin Petrov ou encore Goran Obradovic, les Genevois avaient surclassé les Nord-Vaudois lors de la 1re finale disputée au Parc Saint-Jacques.

Deux ans après le titre de champion de Suisse de 1999, l’équipe servettienne a quelque peu changé mais elle a tout de même fière allure au coup d’envoi, avec Éric Pédat, Aleksandar Bratic, Stefan Wolf, Yoann Lachor, Sébastien Fournier, Johann Lonfat, Lionel Pizzinat, Oscar Londono, Goran Obradovic, Martin Petrov et Alexander Frei.

Le suspens ne dure pas très longtemps dans cette 76e finale de Coupe. Dès la 11e minute, Petrov centre pour Johann Lonfat qui place un coup de tête hors de portée du gardien yverdonnois. Petrov passeur, puis buteur à la demi-heure, après avoir profité d’un cafouillage de la défense adverse. Le dernier coup d’éclat de l’international bulgare qui sera transféré l’été suivant à Wolfsburg. avant de briller sous les maillots de l’Atletico de Madrid et de Manchester City.

Frei, serial buteur

En 2e mi-temps, sous la pluie bâloise, les Genevois se mettent définitivement à l’abri grâce à un autre international, suisse cette fois, Alex Frei. Un 3-0 (55e) typiquement à l’image du futur "serial buteur" du Borussia Dortmund.

Sur une pelouse envahie par les supporters grenat, Éric Pédat soulève la 7e coupe de Suisse du Servette FC, la première depuis 1984. "C’est magnifique! C’est le plus bel évènement de l’année. Le championnat ça n’est pas la même chose, ça n’est pas sur un jour. C’est fabuleux pour le club", déclare Sébastien Fournier, déjà trois fois vainqueur de l’épreuve avec Sion, au micro de la TSR.

Difficile d’imaginer à cet instant qu’il s’agit du dernier trophée majeur remporté par le Servette FC. S’en suivront les années noires, ponctuées par une faillite et un désamour grandissant entre le club et une grande partie de ses supporters. 23 ans plus tard, le maillot grenat a retrouvé de sa superbe et les fans genevois n’attendent qu’une chose, que la finale du 2 juin au Wankdorf face à Lugano soit le théâtre d’une nouvelle page glorieuse dans l’histoire du Servette FC.

Jérémie Henriod

