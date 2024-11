Gregor Kobel encore absent à Dortmund

Convoqué par Murat Yakin pour la prochaine trêve internationale, Gregor Kobel n'est semble-t-il pas encore remis d'une blessure à une hanche. Il ne jouera pas samedi avec le Borussia Dortmund.

Déjà absent le week-end dernier et mardi en Ligue des champions, Kobel ne s'est pas entraîné avec le BVB ces derniers jours. Il a toutefois été appelé jeudi par Murat Yakin pour les matches de Ligue des nations contre la Serbie vendredi 15 novembre et face à l'Espagne trois jours plus tard. S'il n'était pas rétabli à temps, Yvon Mvogo pourrait se retrouver titulaire dans les buts de la Nati.

ats/bao