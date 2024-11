Gregor Kobel au repos forcé ce week-end

Gregor Kobel manquera le match de Bundesliga que Dortmund disputera à domicile contre Leipzig samedi soir. Le gardien de l'équipe de Suisse souffre de douleurs à une hanche et à une cuisse depuis le match de Coupe perdu mardi à Wolfsburg.

Outre Kobel, 9 autres joueurs manquent à l'appel, dont les internationaux allemands Waldemar Anton, Niklas Süle et Karim Adeyemi. Décimé, la réception du deuxième de Bundesliga après 9 journées s'annonce donc délicate pour Dortmund.

Inconstants depuis le début de la saison (4 victoires, 1 nul et 3 défaites), les hommes de Nuri Sahin - nommé durant l'été et qui vit sa première expérience en tant qu'entraîneur principal - pointent à une modeste 7e place à 7 points du Bayern Munich et de leur adversaire du week-end.

pza avec ats