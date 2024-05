GC se maintient au bout du suspense

GC reste en Super League! Le club zurichois a battu Thoune 2-1 lors du match retour du barrage grâce à un but dans les arrêts de jeu d'Abubakar, après le 1-1 du match aller au Letzigrund.

Un corner à la 91e, une tête de Tobers pour Abubakar qui pousse le ballon juste derrière la ligne de but bernoise et voilà Grasshopper qui conserve sa place dans la plus haute catégorie de jeu du pays. Les hommes de Marco Schällibaum ont eu chaud. Mais au final, ils infligent à l'équipe de Mauro Lustrinelli sa 1re défaite à domicile de la saison après 18 matches sans défaite.

Avant cet incroyable épilogue, les Sauterelles avaient pris les devants très tôt dans la rencontre. Morandi avait ouvert le score dès la 3e minute. Les Bernois avaient eux attendu les arrêts de jeu de la 1re période pour égaliser. Un but tombé sur un penalty très généreux transformé par Koro Koné.

Après avoir arraché l'égalisation (1-1) lors du match aller chez eux, les Zurichois ont donc à nouveau su faire la différence dans les derniers instants. Et Thoune va devoir encore patienter avant de pouvoir remonter en Super League.

