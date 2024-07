Gareth Southgate quitte son poste de sélectionneur de l'Angleterre

Le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre de football, Gareth Southgate, a annoncé qu'il mettait fin à ses fonctions deux jours après la défaite face à l'Espagne en finale de l'Euro (2-1).

"Le temps est venu de changer et d'ouvrir un nouveau chapitre. La finale de dimanche à Berlin contre l'Espagne était mon dernier match en tant que sélectionneur de l'Angleterre", écrit-il dans un message transmis par la fédération anglaise. Southgate, qui était en poste depuis huit ans, a dirigé 102 fois l'équipe d'Angleterre.

La défaite des Three Lions dimanche à Berlin aura été l'échec de trop pour lui, qui avait déjà connu la désillusion lors de l'Euro 2021, s'inclinant en finale à Wembley face à l'Italie aux tirs au but.

Au Mondial 2018, l'aventure s'était arrêtée en demi-finale face à la Croatie (2-1 après prolongation). Quatre ans plus tard au Qatar, la France avait stoppé l'Angleterre en quart (2-1).

Potter, Howe et Pochettino pressentis

"Le groupe que nous avons emmené en Allemagne est plein de jeunes talents enthousiasmants, écrit Southgate dans son message d'adieu, et ils pourront remporter le trophée dont nous rêvons tous."

Son successeur devrait être nommé "le plus tôt possible", indique le directeur général de la Fédération Mark Bullingham alors que la Ligue des nations débute en septembre. Parmi les noms pressentis pour prendre le relais, ceux de l'entraîneur de Newcastle Eddie Howe ainsi que deux anciens managers de Chelsea, Graham Potter et Mauricio Pochettino circulent déjà.

ats/fg