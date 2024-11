Entré en cours de jeu pour le Genoa, Balotelli retrouve les terrains

Mario Balotelli, recrue surprise du Genoa fin octobre, a effectué son retour en Serie A, 4 ans après sa dernière apparition. Il a joué quelques minutes lors du succès 1-0 de son club à Parme.

"Super Mario" (34 ans) a débuté sur le banc avant de faire son entrée à la 86e alors que son équipe, en difficulté au classement, menait 1-0 après un but d'Andrea Pinamonti. Le fantasque attaquant italien, passé par Sion, n'avait plus disputé un match de l'élite italienne depuis 1701 jours.

Balotelli, qui a notamment aussi joué dans les 2 clubs milanais (Inter et AC Milan), Manchester City, Liverpool et Nice entre autres, n'a passé que 8 minutes sur la pelouse. Il a eu le temps d'écoper d'un carton jaune pour une faute à l'entrée de la surface de réparation.

Sans club depuis juin dernier et son départ du club turc d'Adana Demirspor, le natif de Palerme a été recruté le 27 octobre pour pallier l'absence sur blessures de 2 attaquants du Genoa, Vitinha et Junior Messias. Grâce à son succès à Parme, le Genoa, entraîné par l'ex-international italien Alberto Gilardino, quitte la zone rouge et grimpe de 4 rangs à la 17e place du classement.

ats/tai