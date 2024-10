Enthousiasmante face à l'Australie, la Suisse espère confirmer contre la France à Genève

L'équipe de Suisse a ravi les 14'370 spectateurs du Letzigrund vendredi lors de son nul 1-1 face à l'Australie. Elle entend confirmer sa très bonne prestation mardi au Stade de Genève (21h00/RTS 2) contre l'une des meilleures nations du monde, la France.

Les regards, les sourires, les gestes: tout ce qui se laisse voir plaide en faveur d'une véritable osmose au sein du vestiaire helvétique. Devant un public record, dans une atmosphère qui commençait à fleurer bon l'Euro, les joueuses de Pia Sundhage ont livré l'un de leur meilleur match depuis longtemps face aux demi-finalistes de la Coupe du monde 2023. "Quand je suis entrée sur le terrain, j'ai regardé les supporters et je me suis dit 'il faut profiter de jouer devant tous ces gens qui sont venus nous voir'. Une telle affluence nous aide, nous donne de la motivation", s'est réjouie la défenseure Viola Calligaris sur le plateau de Sport Dimanche.

Vendredi, 14'370 garnissaient les tribunes du Letzigrund, un record pour un match féminin en Suisse. [KEYSTONE - TIL BUERGY]

Bonne nouvelle. On annonce entre 10'000 et 12'000 fans mardi soir à Genève. L'atmosphère promet une fois de plus d'être formidable, un signal plus que positif à un peu plus de huit mois du tournoi. L'enthousiasme grandit autour de la sélection.

Et pour cause. Avec le retour tonitruant d'Iman Beney, la performance XXL de Naomi Luyet, les chevauchées de Sydney Schertenleib, un souffle de jeunesse, d'insouciance et de folie s'est emparé d'un groupe uni et soudé. "Elles sont pétries de talent et sont très importantes pour nous. Nous devons juste donner de la confiance à ces 'petites', comme on dit, pour qu'elles puissent performer sur le terrain", a souri Calligaris.

Du haut de ses 28 ans et de ses 57 sélections, la joueuse de la Juventus compte parmi les maillons essentiels de cette formation. Mais même parmi les plus capées et âgées, les Lia Wälti, Ana-Maria Crnogorcevic ou encore Ramona Bachmann, on voit l'arrivée de cette jeunesse flamboyante avec enthousiasme. Les attitudes au moment de la rentrée de Beney, de retour en sélection, après la pause face à l'Australie ne mentent pas. "Nous avons ces jeunes avec beaucoup de talent, nous avons des joueuses avec de l'expérience, une bonne ambiance dans le groupe et cela se voit sur le terrain", a encore confié Calligaris.

Avec ce nouveau souffle, le retour de Wälti, qui n'avait plus joué sous le maillot national depuis février et dont la seule présence sur la pelouse diffuse de la sérénité, cette capacité à s'adapter à une défense à trois, la tacticienne Pia Sundhage tient quelque chose de prometteur. Ne reste finalement qu'à reproduire l'excellente prestation de vendredi face à la France du nouveau sélectionneur Laurent Bonadei, dont l'ère s'est ouverte vendredi par un facile succès 3-0 contre la Jamaïque. Rien ne sera simple contre les Bleues, mais une nouvelle performance de choix, au-delà du résultat, validerait cette délicieuse impression que cette équipe de Suisse a franchi un palier et qu'elle est prête à enflammer l'engouement naissant.

Ludovic Perruchoud