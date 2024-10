Embolo retrouve le chemin du but, Okafor se montre décisif, Pilgrim fait son retour

Après un début de saison compliqué, Breel Embolo semble avoir retrouvé son rythme de croisière. La semaine dernière, il a marqué son premier but de la saison et délivré une passe décisive lors du succès 5-1 de l'AS Monaco face à l'Etoile Rouge Belgrade en Ligue des champions. Dimanche, le club de la Principauté a certes concédé sa première défaite depuis six mois sur la pelouse de l'OGC Nice, mais l'attaquant bâlois a ouvert le score avec beaucoup d'opportunisme dans ce derby de la Côte d'Azur perdu 2-1.

Phase de ligue, AS Monaco - Etoile Rouge Belgrade : un Breel Embolo précieux pour les Monégasques / Football - Ligue des champions UEFA / 2 min. / le 22 octobre 2024

"Il y a son but évidemment, et celui qui lui a été refusé pour un hors-jeu de Minamino en début de match (22e), mais il y a aussi tout son travail dos au but pour fatiguer la défense niçoise, et ses déviations. Son ouverture pour le Japonais, à la 70e, aurait pu être une passe décisive si celui-ci avait été plus adroit", a écrit L'Equipe en lui attribuant la note de 7 sur 10.

Embolo retrouve peu à peu la confiance devant le but. [IMAGO/PanoramiC - IMAGO/Frederic DIDES/PANORAMIC]

L'international suisse retrouve peu à peu la confiance. Et c'est de très bon augure après ses prestations en demi-teinte en Serbie, avec un penalty manqué, et contre le Danemark. Denis Zakaria, son coéquipier genevois, tant sous le maillot national que le maillot monégasque, a lui été préservé à Nice. Le capitaine de l'ASM, qui avait été le meilleur joueur du dernier match entre les deux équipes avec un doublé en févier dernier, a été victime d'une alerte musculaire à l'échauffement et le staff n'a voulu prendre aucun risque. Le portier Philipp Köhn, qui a perdu son statut de no1, semble lui condamné à chauffer le banc cette saison.