Edimilson Fernandes décisif, Brest continue de surprendre

Brest continue de surprendre en Ligue des champions. A Prague, les Bretons ont dominé 2-1 le Sparta grâce notamment à un but d'Edimilson Fernandes.

Titularisé pour la 3e fois en 4 matches dans cette phase de Ligue, l'international helvétique a repris de volée un ballon mal dégagé sur corner. Il s'agit de son 1er but sous le maillot de Brest - si l'on excepte le but contre son camp du 19 septembre contre Sturm Graz. Mieux encore, il s'agit tout simplement de son 1er but dans une Coupe européenne (en 12 matches). Après 4 journées, Brest est toujours invaincu et occupe la 4e place du classement, derrière Monaco, le Sporting et Liverpool.

L'Inter domine Arsenal, Sommer toujours infranchissable

L'Inter de Milan a réussi à battre Arsenal à domicile. Les Nerazzurri se sont imposés 1-0 sur un but marqué sur penalty par Hakan Çalhanoğlu en toute fin de première mi-temps. Yann Sommer et ses coéquipiers ont ensuite réussi tenir le score pour s'imposer et s'emparer de la 5e place. Le Bâlois a notamment réussi une parade déterminante sur un tir de Kai Havertz à la 59e. En 4 matches disputés, le natif de Morges n'a toujours pas encaissé le moindre but...

Yann Sommer et l'Inter n'ont toujours pas encaissé le moindre but cette saison en Ligue des champions. [IMAGO/Sports Press Photo - IMAGO/Daniela Porcelli / SPP]

Le PSG battu à la dernière minute par l'Atlético

Le Paris Saint-Germain, pour sa part, a fait une bien mauvaise affaire, en s'inclinant 2-1 à domicile face à l'Atlético Madrid. Angel Correa a inscrit le but décisif à la dernière minute pour les Colchoneros sur un superbe service du Français Antoine Griezmann. Les Parisiens se retrouvent à la 25e place.

>> A lire aussi : Young Boys n'y arrive toujours pas, Aston Villa concède sa 1re défaite sur un penalty-gag et Tous les résumés et les buts du mercredi 6 novembre

bur