Dwight Yorke nommé sélectionneur de Trinité-et-Tobago

L'ancien attaquant de Manchester United Dwight Yorke a été nommé entraîneur de Trinité-et-Tobago. Le dernier poste occupé par Yorke était celui de coach du club australien MacArthur FC pendant 6 mois jusqu'en janvier 2023.

Yorke a joué pendant près de 20 ans dans le championnat anglais, tout d'abord à Aston Villa entre 1989 et 1998, avec qui il a inscrit un total de 91 buts en 232 matches. Puis, pour Manchester United de 1998 à 2002, avec qui il a marqué 64 buts et 152 apparitions. Sous la férule de Sir Alex Ferguson, il a remporté trois Premier League (1999, 2000 et 2001) et la Ligue des champions 1999.

En tant que joueur avec sa sélection, Yorke a comptabilisé 18 buts en 72 matches et a également disputé la Coupe du monde 2006. "J'attends avec impatience de travailler avec ce groupe de joueurs talentueux et soudés", a-t-il déclaré.

pza avec afp