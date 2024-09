Dortmund se déplace à Bruges et Manchester City reçoit l'Inter Milan

La deuxième partie de la 1re journée de la Ligue des champions sera marquée par les affiches entre le Club Bruges et le Borussia Dortmund (à suivre dès 20h10 sur RTS2) ainsi que celle entre Manchester City et l'Inter Milan mercredi soir.

Finaliste de la dernière édition, le Borussia Dortmund, actuel deuxième de Bundesliga, entame son parcours avec un déplacement sur la pelouse du Club Bruges. Gregor Kobel et ses collègues semblent avoir les moyens de revenir de Belgique avec les trois points.

L'été a toutefois été mouvementé dans la Ruhr. Sur le banc, Edin Terzic a cédé sa place à Nuri Sahin et Dortmund a également perdu son serial buteur Niclas Füllkrug, parti pour West Ham. Pour ce qui est des arrivées, les Allemands ont dépensé plus de 75 millions d'euros pour s'attacher les services de Maximilian Beier, Serhou Guirassy, Waldemar Anton et Pascal Gross.

Sommer face à Haaland

De son côté, Yann Sommer, le gardien suisse de l'Inter, devra faire face au "monstre" Erling Haaland, qui a inscrit la bagatelle de neuf buts en quatre matches depuis le début de la saison en Premier League. Museler l'attaquant norvégien sera la mission numéro un des Nerazzurri, mais il s'agira aussi de faire en sorte que les passes ne lui arrivent pas.

Ce match est un "remake" de la finale 2023, que les Anglais avaient gagnée 1-0 grâce à une réussite de Rodri sur une passe de Manuel Akanji. Mission a priori donc difficile pour les visiteurs. Manchester City n'a plus perdu un match européen à domicile, hors séance de tirs au but (défaite en quarts contre le Real Madrid en avril), depuis la venue de Lyon en... septembre 2018.

ats/efas