Deux ans et demi après, Maendly retrouve la pelouse de ses adieux

Plus de deux ans se sont écoulés. La joueuse a laissé place à la directrice sportive de Servette Chênois et à la co-commentatrice de l'équipe de Suisse sur la RTS. Mais les souvenirs d'une dernière apparition sur cette même pelouse de Bramall Lane à Sheffield ne se sont pas estompés pour l'ancienne no8 de la sélection nationale, Sandy Maendly.

Le 17 juillet 2022, la Suisse défiait les Pays-Bas dans la superbe arène de Bramall Lane pour son troisième match de l'Euro 2022, après avoir concédé un nul contre le Portugal et une défaite contre la Suède. Quitte ou double. A la 13e minute, alors que le score était encore figé à 0-0, Maendly décochait une somptueuse frappe détournée de justesse en corner par Daphne van Domselaar. Quelque quarante-cinq minutes plus tard, l'ancienne joueuse de Servette cédait sa place à Svenja Fölmli. Clap de fin.

"Mon tir? Oui, j'y repense souvent", avoue la Genevoise de 36 ans dans la salle de presse du stade de Sheffield United. "C'était peut-être encore un peu tôt dans le match pour savoir si un but aurait pu être décisif. Mais cela m'aurait bien sûr fait plaisir de pouvoir marquer pendant un Euro. La gardienne néerlandaise en a malheureusement décidé autrement."

Maendly avait joué son dernier match le 17 juillet 2022 sur la pelouse de Sheffield. [KEYSTONE - SALVATORE DI NOLFI]

Le temps a passé et les regrets ont laissé place à des sentiments bien plus doux. "Il y a de la nostalgie, de l'émotion. Ce ne sont que des bons souvenirs. Revenir ici, en plus pour un match face à l'Angleterre, est un vrai plaisir. Juste après avoir revu le terrain, j'ai eu un petit coup au coeur. C'est une belle enceinte avec une magnifique pelouse. Quand on est joueuse, ce sont ces matches-là, dans un tel cadre, qu'on adore jouer. C'est prenant."

Le 17 juillet 2022, la Suisse quittait l'Euro après une belle bataille contre les championnes d'Europe en titre néerlandaises et Maendly faisait ses adieux à la compétition. Le 3 décembre 2024, un nouveau beau souvenir s'écrira peut-être pour l'anciene no8 dans la vénérable enceinte de Bramall Lane.

>> A lire aussi : Battue à Sheffield, la Suisse finit néanmoins son année sur une bonne note et "Le score ne reflète pas notre deuxième mi-temps", estime Iman Beney

Sheffield, Ludovic Perruchoud