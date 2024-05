"De la fierté et beaucoup de fatigue" pour Didier Tholot

Didier Tholot, l'entraîneur du FC Sion, n'a pas caché son émotion à l'issue de la célébration du titre de champion de Challenge League et de la promotion dans l'élite du club valaisan: "Ramener ce club en 1re division, c'est beau".

"De la fierté et beaucoup de fatigue", s'exclame Dider Tholot, qui résume la saison de ses protégés: "Quand je vois cette ambiance et le bonheur qu'on donne aux gens, c'est pour ça qu'on fait du football".

Réagissant à son nom scandé dans les travées de Tourbillon, Didier Tholot reste humble: "C'est la réussite d'un club, c'est la réussite d'un groupe. Moi je ne suis rien sans mon staff, je ne suis rien sans mes joueurs, Je veux que la lumière soit faite sur le club, pas sur moi".

"Cette promotion je la place tout en haut"

A l'évocation de sa longue histoire commune avec le club valaisan (Tholot y a été joueur entre 1997 et 1999 et entraîneur 3x avant cette saison) et de l'importance de la promotion, le Français de 60 ans confie: "Cette promotion je la place tout en haut (...) je prenais des risques en revenant, j'avais gagné 2x la Coupe de Suisse, là ce n'est pas pareil, c'est un championnat, on passe par des émotions qui sont différentes, ramener ce club en 1re division, c'est beau".

