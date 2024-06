Dans le rétro: Panenka, un nom et un tir dans la légende

Chaque jour durant l'Euro 2024, RTSsport vous fait plonger dans ses archives pour revivre un moment marquant de la compétition. Aujourd'hui, on remonte à 1976, plus précisément le 20 juin. Lors de la finale de l'Euro, qui se dispute cette année-là en Yougoslavie, la Tchécoslovaquie remporte son plus grand titre à ce jour grâce à l'audace d'Antonin Panenka.

Tombeurs des Pays-Bas en demi-finales, les Tchécoslovaques se retrouvent face à une montagne en finale. Championne du monde en titre, la RFA fait en effet office de grand favori pour le titre. Pourtant les hommes de Vaclav Jezek vont connaître une entame de match idéale pour mener 2-0 à la 25e minute. Les coéquipiers de Franz Beckenbauer vont parvenir à égaliser à la fin du temps réglementaire pour s'offrir des prolongations qui ne donneront rien. C'est donc aux tirs au but que le titre se jouera. Cinquième tireur, Antonin Panenka donne la victoire à la Tchécoslovaquie d'une pichenette qui trompe Sepp Maier et inscrit son nom pour la postérité. RTSsport