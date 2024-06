Dans le rétro: le jour où Oliver Bierhoff délivra l'Allemagne

Chaque jour durant l'Euro 2024, RTSsport vous fait plonger dans ses archives pour revivre un moment marquant de la compétition. Aujourd'hui, on remonte à 1996, plus précisément au 30 juin, jour de la finale entre l'Allemagne et la République tchèque.

Victorieux du tournoi en 1972 et en 1980, les Allemands sont longtemps accrochés, et même menés à la 59e minute, par des Tchèques que l'on n'attendait pas à pareille fête. Il aura fallu l'entrée en jeu d'Oliver Bierhoff à la 68e pour renverser la vapeur. L'attaquant, qui évolue alors à l'Udinese, égalise sept minutes plus tard avant de crucifier Karel Poborsky et ses coéquipiers après cinq minutes de jeu dans la prolongation en inscrivant le but en or instauré lors de l'Euro 1996. Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne...

RTSsport