Dans le rétro: le Danemark, de la plage au Graal

Chaque jour durant l'Euro 2024, RTSsport vous fait plonger dans ses archives pour revivre un moment marquant de la compétition. Aujourd'hui, on remonte à 1992, en Suède. Invité de dernière minute, le Danemark crée la sensation en remportant le tournoi en battant l'Allemagne, championne du monde en titre, en finale.

Ils étaient en vacances, ils ne devaient pas être là et pourtant, ils ont écrit l'histoire. Repêchés au dernier moment suite à l'exclusion de la Yougoslavie plongée dans une guerre civile, Peter Schmeichel, Lars Olsen et Brian Laudrup, pour ne citer qu'eux, sont arrivés en Suède en n'ayant rien à perdre. Et ils ont fini par tout gagner. Deuxième de son groupe en ayant devancé la France et l'Angleterre, la troupe de Richard Moller Nielsen est venue à bout des Pays-Bas aux tirs au but en demi-finales avant d'imposer sa loi à l'Allemagne en finale (2-0).

RTSsport