Dans le rétro: le crachat de Frei, le record de Vonlanthen et une élimination au premier tour

Chaque jour durant l'Euro 2024, RTSsport vous fait plonger dans ses archives pour revivre un moment marquant de la compétition. Aujourd'hui, on remonte à 2004, au Portugal. La Suisse y dispute la deuxième phase finale de l'Euro de son histoire après 1996. Son parcours sera marqué par une élimination au premier tour, une polémique et un record.

L'Euro 2004 ne restera pas un grand souvenir pour l'équipe de Suisse. Elle quittera le tournoi après la phase de groupes avec un bilan d'un match nul contre la Croatie (0-0) et deux défaites (3-0 contre l'Angleterre et 3-1 face à la France). En dehors des résultats, on se souviendra aussi de la polémique concernant Alex Frei. Auteur d'un crachat adressé à Steven Gerrard lors du match contre les Anglais, l'attaquant nie dans un premier temps avant d'être confondu par les images de... la télévision suisse alémanique. Il est exclu pour le reste de l'Euro. L'aventure des hommes de Köbi Kuhn se terminera néanmoins sur une note positive puisque Johan Vonlanthen devient, à 18 ans et 4 mois, le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition face aux Bleus de Zidane. Maigre consolation.

RTSsport