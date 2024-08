Dani Olmo rejoint Barcelone

Champion d'Europe avec l'Espagne au mois de juillet, le milieu offensif espagnol Dani Olmo s'est engagé avec Barcelone. Le Catalan, qui évoluait au RB Leipzig depuis janvier 2020, a signé pour 6 ans avec son club formateur.

Triple buteur durant l'Euro 2024 (co-meilleur buteur), Olmo (26 ans) s'était révélé en Croatie, sous le maillot du Dinamo Zagreb, qu'il avait rejoint en 2015. Il avait remporté 4 titres nationaux et 3 Coupes avec le club de la capitale croate. En 4 saisons et demie passées à Leipzig, Dani Olmo s'est offert 2 Coupes et 1 Supercoupe d'Allemagne.

Au Barça, il évoluera sous les ordres de Hansi Flick, le technicien allemand qui a succédé cet été à Xavi. Olmo aurait rejoint Barcelone pour 60 millions d'euros selon la presse, et son contrat inclut une clause libératoire de 500 millions d'euros. "Un jeune club, un jeune joueur... nous avons grandi ensemble, gagné nos premiers trophées et écrit l'histoire ensemble", a posté Olmo sur X pour remercier Leipzig.

bur avec afp