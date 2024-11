Confirmer pour finir l'année en beauté

Forte de ses excellents résultats face à l'Australie (1-1) et la France (2-1), la Suisse aborde ses deux derniers rendez-vous de l'année, vendredi face à l'Allemagne au Letzigrund (RTS2/19h50) et mardi contre l'Angleterre à Sheffield (RTS2/20h35), en confiance.

Face aux deux finalistes de l'Euro 2022, l'objectif sera de confirmer les dernières belles prestations. Pia Sundhage devra toutefois composer sans plusieurs titulaires dont la capitaine Lia Wälti et l'héroïne du succès contre les Bleues Naomi Luyet. "C'est une opportunité plus qu'un challenge", souligne Coumba Sow en évoquant les absentes. "C'est très beau de jouer contre des équipes comme ça."

Coumba Sow à l'interview / RTS Sport / 2 min. / aujourd'hui à 19:16

Il y a fort à parier que la sélectionneuse suédoise reconduira le 3-5-2 qui avait permis aux Suissesses de verrouiller les espaces mais également de se ménager de franches occasions.

"Si nous défendons aussi bien que lors des derniers matches, alors nous pouvons espérer un résultat positif", est convaincue Noelle Maritz. Ce qui serait un bel exploit. La Suisse n'a jamais battu l'Allemagne en 18 confrontations (17 défaites/1 nul) ni l'Angleterre en 12 duels (11/1).

Texte: Ludovic Perruchoud / Vidéo: Sébastien Schorderet et Julie Lachenal