Chicago et Shaqiri perdent encore

Xherdan Shaqiri et Chicago poursuivent leur descente aux enfers. Battu 3-1 à domicile par Columbus, le Fire a concédé une quatrième défaite de rang.

Xherdan Shaqiri n’est sorti du banc qu’à la 67e minute. Le Bâlois n’est plus apparemment dans les petits papiers de l’entraîneur Frank Klopas malgré son statut et le poids de son salaire, l’un des dix plus élevés de la MLS. Il a toutefois eu le temps de botter le corner qui a permis à Carlos Teran de sauver l’honneur à la 85e minute.



Avant-derniers de la Conférence Est avec un bilan de 2 victoires contre 4 nuls et 8 défaites, Chicago et Xherdan Shaqiri devraient traverser une 3e saison sans voir les playoffs. L’aventure américaine du joueur suisse le plus efficient de l’histoire dans les phases finales des grands tournois s’apparente à un joli fiasco.

ats/tzing