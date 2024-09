Camara: "Aston Villa est une très bonne équipe"

Young Boys entame mardi à 18h45 sa campagne de Ligue des champions. Les Bernois accueillent les Anglais d'Aston Villa dans un Wankdorf en ébullition.

L'exploit réussi par YB en playoffs contre Galatasaray reste le principal motif de satisfaction du début de saison chez le champion de Suisse. Toujours lanterne rouge de Super League sans avoir gagné la moindre rencontre, les hommes de Patrick Rahmen ont su retrouver des couleurs lors de la double confrontation face aux Turcs.

Face à Aston Villa, actuellement 5e du championnat de Premier League, les Bernois ne partiront pas forcément favoris. Mais le rôle d'outsider peut leur convenir.

Premier obstacle des hommes d'Unai Emery: le terrain synthétique du Wankdorf. [KEYSTONE - PETER KLAUNZER]

Le défenseur guinéen Mohamed Ali Camara (27 ans) s'attend à un match difficile contre les Villans: "Je regarde régulièrement les matches de Premier League et je suis impressionné par le niveau. Le fait qu'Aston Villa ait fini 4e la saison dernière montre que c'est une très bonne équipe. Et Unai Emery est aussi un excellent entraîneur. Pour moi, il est clair que nous sommes face à un gros défi".

YB disputera pour la 4e fois la plus importante compétition européenne. Mais c'est loin d'être devenu une routine. "Chaque fois que j'entre sur le terrain et que l'hymne retentit, cela me procure de grandes émotions. On ne peut jamais en avoir assez. Pour nous, c'est un privilège que d'être là. Nous sommes conscients que nous devons gagner chaque année le championnat pour avoir une chance de jouer en Ligue des champions", a dit Camara.

ats/bao