"C'est frustrant" pour Dan Ndoye

L'après-Euro est dur pour l'équipe de Suisse. Après avoir été battus 2-0 par le Danemark, 4-1 par l'Espagne, les Suisses ont connu une troisième défaite de rang en Ligue des nations en s'inclinant 2-0 en Serbie. Au micro de RTSsport, Dan Ndoye, Michel Aebischer et Gregor Kobel ont partagé leurs impressions.

Ndoye, qui a été l'un des meilleurs Suisses sur le terrain, a beaucoup tenté, en forçant systématiquement "à percuter, exploiter sa vitesse."

Mais à force de buter sur les Serbes, de ne pas réussir à ouvrir le score, les Suisses ont fini par se faire surprendre, une tournure des événements qui a frustré le Vaudois. "C’est frustrant. Nous avons signé une bonne entame avant de leur laisser se procurer des occasions sur les balles arrêtées. Il est compliqué de gagner des rencontres si la réussite nous fuit devant le but", analyse l'ailier de Bologne.

Même son de cloche du côté de son coéquipier en club Michel Aebischer, qui regrette la physionomie des derniers matches où les Suisses ont "les occasions, loupe un penalty", comme si tout était "contre eux". Mais qu'importe cette nouvelle défaite, le Fribourgeois a assuré que l'équipe va faire corps contre cette spirale négative: "Il faut être fort, il faut être ensemble et rester positif malgré ces trois défaites".

"Se relever au plus vite"

Pour Gregor Kobel, toujours à la recherche d'un premier blanchissage en tant que titulaire dans la cage helvétique, il n'y a pas à gamberger et se remettre au plus vite de ce voyage en terres serbes.

"Il convient de relever la tête au plus vite" et que certes après cette nouvelle défaite, "la frustration est énorme", d'autant plus que les joueurs de Murat Yakin "ont eu les chances pour faire beaucoup mieux", mais le prochain match "contre le Danemark arrive dans trois jours et c’est quelque part bénéfique", pour se remettre au plus vite de cette contre-performance.

pza