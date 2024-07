C'est fini entre Bâle et Michael Lang

Les chemins du FC Bâle et de Michael Lang se séparent. Le club rhénan a en effet annoncé que le contrat du défenseur de 33 ans avait été résilié avec effet immédiat.

Les deux parties sont arrivées à la conclusion que les perspectives sportives de Michael Lang n'étaient pas assez prometteuses, a indiqué le FCB.

Le latéral droit a disputé 221 matches pour le FC Bâle entre 2015 et 2018 et depuis 2021. La saison dernière, il n'a toutefois fait que 11 apparitions - la plupart courtes - et souvent, l'international suisse aux 31 capes ne faisait pas partie du groupe.

Michael Lang a porté les couleurs de Saint-Gall, GC, Bâle, Borussia Mönchengladbach et le Werder Brême. Sa prochaine destination n'est pas encore définie.

ats/bao