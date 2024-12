Battue à Sheffield, la Suisse finit néanmoins son année sur une bonne note

L'équipe de Suisse a terminé son année 2024 sur une note positive contre l'Angleterre, championne d'Europe en titre, à Sheffield. Après une entame poussive qui lui a coûté le seul but du match, elle est montée en puissance et a réussi une très belle deuxième mi-temps. Elle aurait mérité mieux qu'une défaite.

SHOW. Portées par le soutien des plus de 20'000 spectateurs présents et un show de début de match littéralement tout feu, tout flamme, les Anglaises ont pris les Suissesses à la gorge. La formation de Sarina Wiegman, qui a opéré une large revue d'effectif, a logiquement pu ouvrir le score après 8 minutes déjà sur un coup franc d'apparence anodine. Las, la passivité helvétique et son manque d'impact physique ont permis à Grace Clinton de marquer en toute tranquillité après que le poteau d'Elvira Herzog a renvoyé une tête de Millie Turner. Une entame catastrophique que les joueuses de Sundhage sont parvenues à digérer malgré l'outrancière domination des "Lionesses". Elles ont eu le mérite de resserrer les rangs et d'éviter de prendre l'eau de toute part.

Iman Beney a réussi une très belle performance. [IMAGO/Sportimage - IMAGO/Andrew Yates]

PETITS DETAILS. Comme face à l'Allemagne, la Suisse a manqué d'inspiration dans les rares situations offensives qu'elle s'est offertes avant le thé. Une passe un peu trop longue ou au contraire trop courte, un contrôle un peu lâche, un mauvais choix... Il a ainsi fallu attendre la 39e pour voir les Helvètes cadrer une frappe, la seule durant les 45 premières minutes de jeu. Elle est venue des pieds de Sydney Schertenleib qui a pris ses responsabilités alors qu'elle avait la possibilité de décaler Iman Beney sur sa droite. Ce tir n'a néanmoins pas vraiment inquiété la gardienne Hannah Hampton.

DETONATEUR. Quelque chose a changé dans les têtes helvétiques à la pause. Elles ont osé de plus en plus. Les choix étaient soudain meilleurs, les duels plus engagés. Et il y a eu cet instant, ce moment suspendu2, durant lequel Iman Beney, replacée au coeur de l'attaque après la sortie de Schertenleib, s'est échappée après une majestueuse prise de balle. La fougue, la folie de la Valaisanne a failli réduire au silence Bramall Lane, cette forteresse où aucune formation n'avait jamais marquée le moindre but à l'équipe d'Angleterre féminine lors de ses quatre précédentes rencontres à Sheffield. La frappe de Beney, autrice d'une rencontre remarquable - elle a été dans tous les bons coups -, était trop centrée et la gardienne adverse a pu intervenir. Dans la foulée, Herzog réussissait une superbe parade pour éviter le 2-0. La Suisse a alors définitivement changé de visage alors que paradoxalement les meilleures anglaises faisaient leur entrée. Plus entreprenante, elle s'est ménagé plusieurs belles occasions et aurait mérité d'égaliser.

Sundhage a de quoi se montrer satisfaite de ce dernier match de l'année. [KEYSTONE - DANNY LAWSON]

BONNE NOTE. Il est parfois des défaites qui n'ont pas de saveur amère. Celle-ci en est une. Dominée, dépassée, menée au score, la Suisse a souffert durant 45 minutes. Elle a résisté pourtant et a pris petit à petit confiance au fil des minutes pour devenir dès la 50e minute la meilleure équipe sur le terrain. Un nul contre l'Australie, une victoire contre la France et une belle réaction, malgré le résultat, en Angleterre après le naufrage face à l'Allemagne. L'équipe de Pia Sundhage a montré qu'elle avait du caractère. Si la route est encore longue, le travail à accomplir important, son année est pleine de promesses.

SOUVENIRS. Bramall Lane, l'une des plus vieilles arènes de football, regorge de souvenirs. Parmi eux, deux matches de l'équipe de Suisse en juillet 2022. Deux défaites - 2-1 contre la Suède et 4-1 face aux Pays-Bas, alors champions d'Europe en titre - certes, mais surtout deux rencontres durant lesquelles les Suissesses avaient livré une belle bataille avant de céder dans les dernières minutes. Les Lionnes anglaises retrouvaient elles pour la première fois depuis le 26 juillet 2022 l'enceinte où elles avaient remporté 4-0 leur demi-finale de l'Euro 2022 face à la Suède sur le chemin de leur triomphe. L'ambiance y était incandescente.

Sheffield, Ludovic Perruchoud