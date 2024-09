Barcelone va beaucoup mieux. Et ce n'est pas rassurant pour YB!

Mardi en Ligue des champions, Young Boys se déplace sur le terrain de Barcelone (21h00), un club qui réalise un excellent début de saison. Tout sauf un cadeau pour les Bernois.

Hormis pour le côté séduisant de l'affiche, il ne fait jamais vraiment bon affronter le FC Barcelone lorsqu'on est un club suisse. Et peut-être encore moins aujourd'hui que la formation catalane retrouve des couleurs. Parce que oui, il y a un monde entre le collectif moribond de la saison passée et celui qui déroule aujourd'hui son football sur les pelouses espagnoles! Leader de Liga avec 7 victoires en 8 matches, le FCB est apparemment parti pour signer un exercice de haut vol, que même le couac vécu samedi soir à Pampelune ne semble en mesure d'enrayer.

"Nous avons la bonne mentalité, c'est un bon point de départ", soufflait humblement en début de semaine dernière Hansi Flick, le nouveau coach catalan, débarqué cet été pour prendre le relais de Xavi, l'ancienne icône au statut désormais quelque peu effrité. Lui aussi dans le flou après un passage raté à la tête de la Mannschaft, le technicien allemand de 59 ans, qui avait réalisé des prouesses sur le banc du Bayern Munich, semble déjà faire l'unanimité le long des Ramblas. "C'est quelqu'un de très accessible, qui nous aide beaucoup", a récemment salué Pedri.

Sous ses airs de Mel Gibson, Hansi Flick est devenu l'arme fatale du Barça. [KEYSTONE - ANDREU ESTEBAN]

Rien, pour le moment, ne permet de contester l'oeil de Pedri. Le joyau espagnol voit juste, et Flick aussi, à la tête d'une escouade composée de magnifiques joueurs. Dont Lamine Yamal, héros du dernier Euro, qui avec la fraîcheur de ses 17 ans a donné une deuxième jeunesse à son partenaire Robert Lewandowski (36 ans), que d'aucuns voyaient sur le départ au printemps passé. Ajoutons encore Dani Olmo, Raphinha, Gavi, Torres, Koundé ou encore de Jong et vous comprendrez que le Barça a du bon "matos" en magasin. Et, donc, de quoi se nourrir d'objectifs.

Bien qu'il ne veuille pas trop se projeter, encore moins lorsque nous n'en sommes qu'aux prémices de l'automne, Hansi Flick ne peut contester l'idée que "son" Barcelone a les moyens de renverser le Real Madrid en Liga. Notamment car il a su poser sa patte sur le vestiaire, désormais mû par une grande confiance. "Le coach nous a déjà transmis beaucoup de choses, a encore relevé Pedri, dont le fait de jouer sans pression. Sous ses ordres, nous nous sentons beaucoup plus libres. Physiquement aussi, nous sommes bien..."

Voilà des arguments qui peuvent effrayer les Young Boys, qui joueront mardi soir en terre catalane. Mais les Bernois peuvent aussi se dire que la dernière sortie du Barça en Ligue des champions s'est soldée par une défaite 2-1 contre le Monaco de Denis Zakaria. L'international suisse confiera-t-il le secret pour battre "Hansi et ses chicos" à son ancien club?

Arnaud Cerutti