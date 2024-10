Bâle enfonce YB dans la crise, pas de vainqueur entre Zurich et Lugano

Semaine difficile pour Young Boys. Battus 5-0 à Barcelone mardi, les Bernois ont subi la loi de "l'autre FCB" en Super League, avec une victoire 1-0 de Bâle à Saint-Jacques. Dans la dernière rencontre du jour, Zurich et Lugano n'ont pas réussi à se départager (1-1).

Le FC Bâle a obtenu un succès très important qui lui permet de figurer désormais au-dessus de la barre. La réussite décisive est venue de la tête d'Adrian Barisic, à la réception d'un coup franc botté par Xherdan Shaqiri (52e), auteur d'une prestation intéressante jusqu'à son remplacement à la 72e.

Le tournant de la rencontre s'est produit peu avant le repos. L'arbitre a accordé un penalty à YB, mais la VAR l'a annulé pour une simulation de Lauper. Une minute plus tard, le milieu bernois a été expulsé pour une faute grossière. A dix, les Bernois n'ont pas pu résister et restent ainsi derniers du classement avec un point de retard sur Winterthour. La position de l'entraîneur Patrick Rahmen devient de plus en plus précaire...

Super League, Bâle – YB (1-0): 5e défaite de la saison pour le champion en titre / Sport dimanche / 1 min. / aujourd'hui à 18:25

Choc au sommet sans lauréat

Dans le choc au sommet, Zurich et Lugano n'ont pas réussi à se départager (1-1). Les Tessinois peuvent nourrir des regrets, car ils ont copieusement dominé et ont de loin été l'équipe la plus active et la plus dangereuse. Mais Yannick Brecher, très en vue, a sauvé son camp à de nombreuses reprises. Le portier du FCZ a aussi eu besoin de l'aide de la transversale sur une frappe de Renato Steffen (5e).

Lugano a enfin pris l'avantage par Ignacio Aliseda (26e), bien servi par Steffen. Oublié par la défense des Bianconeri, Juan Perea a égalisé de la tête (35e) sur le premier essai cadré des Zurichois, qui sera aussi le seul jusqu'à la 88e. Avec un point, l'équipe locale a vraiment été très bien payée.

Super League, Zurich – Lugano (1-1): pas de vainqueur dans ce choc au sommet / Sport dimanche / 1 min. / aujourd'hui à 18:25

ats/btro