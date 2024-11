Aston Villa concède sa 1re défaite sur un penalty-gag

Aston Villa a été battu 1-0 à Bruges en Ligue des champions en concédant un pénalty-gag sur une erreur d'appréciation de son défenseur Tyrone Mings.

A la 52e, Villa a bénéficié d'un banal renvoi aux six mètres, joué mollement par le gardien argentin Emiliano Martinez en direction de son défenseur Mings dans la surface. Mings n'a visiblement pas compris que la balle était en jeu, s'est baissé et l'a ramassée à la main pour la ramener au coin des six mètres, afin de jouer le renvoi.

L'arbitre allemand Tobias Stieler, d'abord surpris, a semblé communiquer avec son assistant vidéo, puis a désigné le point de penalty. Hans Vanaken ne s'est pas fait prier pour marquer l'unique but du match. Villa, qui était en tête de la poule unique à l'entame de la 4e journée de la phase de ligue, avec 3 victoires en 3 matches, recule au classement, à 3 points du leader, Liverpool (12 points).

Bruges, sous le maillot duquel l'international Ardon Jashari a disputé l'intégralité de la partie, signe pour sa part sa deuxième victoire, pour deux défaites.

afp/bur