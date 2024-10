Artisan du "football total", Johan Neeskens s'est éteint

Johan Neeskens, l'un des artisans du "football total" et pilier de la grande équipe des Pays-Bas des années 1970, est décédé à 73 ans, a déclaré la fédération néerlandaise de foot.

"Avec Johan Neeskens, le monde du football néerlandais et international perd une légende", a déclaré la KNVB, ajoutant que le milieu de terrain, plus fidèle lieutenant de Johan Cruyff en sélection, à l'Ajax et à Barcelone, était décédé dimanche d'une maladie non précisée.

Neeskens faisait partie de l'équipe de l'Ajax qui a remporté trois Coupes d'Europe consécutives au début des années 1970 et était également membre de l'équipe néerlandaise qui a atteint la finale de la Coupe du monde en 1974 et 1978. Il comptait 49 sélections.

Après sa carrière de joueur, Neeskens s'est tourné vers le métier d'entraîneur, notamment dans des pays en développement. Il était "un citoyen du monde et un père de famille tendre, fier de ses enfants et petits-enfants et qui, jusqu'à la fin, a su toucher les autres avec son amour du football".

afp/adav