Andi Zeqiri marque puis se blesse

Genk a obtenu un succès important dans la course aux places européennes en Belgique. Le club a battu Royal Anvers 1-0 et a mis fin à une série de 4 défaites. Le but a été inscrit par l'international suisse Andi Zeqiri.

Zeqiri a ainsi signé sa 7e réussite de la saison à la 28e minute de jeu. Blessé, l'attaquant vaudois n'est pas revenu sur la pelouse en seconde période. Il figure dans la liste des 38 sélectionnés en vue de l'Euro 2024. ats/bur