Amdouni donne la victoire à Benfica

Zeki Amoundi a fêté son premier but en Ligue des champions. En déplacement à Monaco, l'international suisse a offert la victoire à Benfica en marquant le 3-2 à la 88e. Les Monégasques, avec Denis Zakaria et Breel Embolo titulaires, ont ainsi concédé leur première défaite de la compétition.

C'est pourtant Monaco qui a pris le meilleur départ en ouvrant la marque grâce à Eliesse Ben Seghir après 13 minutes de jeu. Mais les Portugais ont réagi en égalisant au retour des vestiaires via Vangelis Pavlidis (48e).

Moins de 2 minutes plus tard, Maghnes Akliouche s'est vu refusé un but pour une position de hors-jeu. Et il en a été de même pour Benfica 4 minutes plus tard, Alexander Bah voyant son goal annulé pour un... hors-jeu.

Monaco à 10 contre 11 dès la 58e

Le match a tourné à la 58e, lorsque Wilfried Singo a pris un deuxième jaune. A 10 contre 11, les Monégasques ont néanmoins réussi à prendre l'avantage via Soungoutou Magassa à la 67e.

Mais à force de pousser, les Portugais ont égalisé à la 84e sur une réussite d'Arthur Cabral, avant qu'Amdouni, rentré à la 65e, ne marque le but décisif 4 minutes plus tard.

>> A lire aussi: : Liverpool domine le Real Madrid et reste en tête

ats/pza