Alonso de retour à Anfield Road, derby suisse à Bologne

Xabi Alonso revient pour la première fois à Liverpool en tant qu'entraîneur, mardi en Ligue des champions à la tête du Bayer Leverkusen de Granit Xhaka. L'Espagnol de 42 ans a célébré certains des plus grands moments de sa carrière de joueur avec les Reds.

Alonso ne voulait pas parler de son retour émotionnel à Liverpool vendredi. Il avait encore le temps de le faire juste avant le match, disait-il. Mais comme la curiosité était déjà plus grande que prévu quelques jours avant, le Basque s'est finalement exprimé.

Du moins un peu. "Jouer la Ligue des champions à Anfield, c'est difficile de faire mieux", a dit Alonso. Pourtant, avant le match de mardi soir, il aurait pu raconter beaucoup plus de choses sur son passage chez les Reds.

Par exemple, l'ambiance unique de la légendaire enceinte d'Anfield Road, où l'ancien patron du milieu de terrain a si souvent joué entre 2004 et 2009, ou la finale de la Ligue des champions, peut-être la plus belle de l'histoire, au cours de laquelle il a battu le Milan AC en 2005 après avoir été mené 3-0 et a lui-même marqué un but important.

Déjà sur la liste de Liverpool

Il y a donc plus qu'assez de matière pour les images qui défileront probablement dans l'esprit d'Alonso pour son retour à Liverpool. Il aurait même pu revenir plus tôt, car si l'on en croit des médias concordants, il figurait en tête de la liste des entraîneurs souhaités par Liverpool cet été.

A l'époque, le LFC cherchait un successeur à Jürgen Klopp, et le nom d'Alonso s'imposait naturellement. Mais l'Espagnol a décidé de rester avec le Werkself. Et Alonso n'aurait pas pu faire beaucoup mieux que le Néerlandais Arne Slot: après 10 journées de Premier League, Liverpool est en tête du classement et est la seule équipe, avec Aston Villa, à avoir gagné ses 3 matches en C1.

"Je sais ce que c'est que de jouer là-bas", a également déclaré Granit Xhaka, qui a fait quelques apparitions à Liverpool entre 2016 et 2023 sous le maillot d'Arsenal, mais qui n'a jamais gagné (à l'exception d'une qualification en Coupe de la Ligue aux tirs au but).

"C'est la Ligue des champions, un soir à Liverpool - il faut d'abord en profiter". Pour presque tous les joueurs de l'équipe de Leverkusen, entendre les supporters chanter "You'll never walk alone" dans un stade plein à craquer sera quelque chose de spécial. Mais il sera également décisif pour Xhaka et ses coéquipiers de ne pas se laisser aveugler par cette atmosphère particulière.

ats/alt