Alban Ajdini: "Pour moi, c’est toujours spécial d’affronter Servette"

Le premier Servette-Lausanne de l'exercice a lieu samedi à Genève (18h00). RTSsport est allé à la rencontre d'Alban Ajdini. Né dans la cité de la Calvin et formé au Servette FC, l'attaquant a rejoint le Lausanne-Sport après une saison individuellement réussie du côté de Stade Lausanne Ouchy. Calme et posé, il ne cache pas ses envies de top-6.

RTSsport.ch: Alban Ajdini, vous êtes arrivé au Lausanne-Sport cet été. Qu’est-ce qui vous a attiré dans le projet du LS?

ALBAN AJDINI: C’est un club historique et le coach m’a fait bonne impression. Nous avons beaucoup échangé et il a su me convaincre de venir à Lausanne. M. Magnin m’a expliqué la position dans laquelle il me voyait, en pointe ou sur l’aile gauche, ainsi que le projet du club d’être dans le top-6 de Super League.

RTSsport.ch: Quels sont vos objectifs collectifs et personnels avec Lausanne?

ALBAN AJDINI: La première chose pour moi était de bien m’intégrer au sein du groupe afin de gagner ma place. Collectivement, nous visons le top-6, c’est l’objectif du club.

RTSsport.ch: Quel regard portez-vous sur le début de saison?

ALBAN AJDINI: Cela n'a pas été le début de saison que l’on souhaitait, même si nous nous sommes bien repris lors du dernier match face à Yverdon (ndlr. victoire 3-1).

RTSsport.ch: Vous avez justement vécu votre première titularisation contre Yverdon et avez réalisé une passe décisive. Votre saison est-elle lancée?

ALBAN AJDINI: Pour la confiance, cela m’a fait beaucoup de bien. En tant qu’attaquant, il faut être décisif, que ce soit par le but ou par la passe. Cette victoire nous a également fait du bien sur le plan collectif. Il y avait une belle ambiance, c’était un vrai derby.

RTSsport.ch: Qu’est-ce que cela représente pour vous de porter le maillot du LS?

ALBAN AJDINI: C’est une fierté et, comme je l’ai toujours dit, je donnerai tout pour ce maillot.

RTSsport.ch: Affronter Servette, votre club formateur, avec le maillot de Lausanne, est-ce que cela signifie quelque chose d'encore plus particulier pour vous?

ALBAN AJDINI: C’est toujours spécial, en effet, même si j’ai déjà eu l’occasion d’affronter Servette la saison dernière. Samedi, ça sera sous les couleurs de Lausanne, et non plus du SLO. Je sais qu’il y a une grande rivalité entre les deux clubs, mais je suis professionnel et je dois faire la part des choses.

RTSsport.ch: Vous avez marqué 3 buts contre le SFC la saison dernière, dont 2 au Stade de Genève. On imagine que vous avez l’objectif de trouver le chemin des filets ce week-end…

ALBAN AJDINI: Oui, l’objectif est de gagner et je vais bien sûr tout faire pour être décisif, par la passe ou par le but. Tant que ça aide l’équipe, je prends.

RTSsport.ch: On se trompe si on dit que la saison dernière avec le SLO vous a fait grandir mentalement comme sportivement…

ALBAN AJDINI: Non, c'est tout à fait cela. C’était ma première saison complète en Super League. J’ai pu montrer ce que je vaux et, même si nous avons été relégués, j’ai pu m’exprimer et j’ai gagné en expérience.

RTSsport.ch: Le 21 novembre 2023, vous avez porté pour la première fois le maillot du Kosovo. Qu’est-ce que cela représente pour vous?

ALBAN AJDINI: C’est une immense fierté. Pour moi, pour ma famille et pour mes proches de porter ce maillot. C’était un rêve depuis tout petit et c’était un moment indescriptible.

RTSsport.ch: Est-ce un objectif de rejouer pour le Kosovo?

ALBAN AJDINI: Oui, bien entendu. Dès que je serai appelé, je répondrai présent, et ce à chaque rassemblement.

RTSsport.ch: Quel joueur est un exemple pour vous?

ALBAN AJDINI: Xherdan Shaqiri. Son parcours est inspirant, il vient du Kosovo et il n’a pas eu une enfance facile. C'est un exemple pour moi.

Ethan Fasnacht, Lausanne