"Adversaire de la Suisse, la Serbie reste inconstante et peine à se transcender"

Comme on se retrouve! Après l'empoignade de la Coupe du monde 2018 et l'autre choc du Mondial 2022, voilà qu'un autre Serbie-Suisse pointe le bout de son nez. Ce sera samedi, dans le cadre de la Ligue des nations (à suivre dès 20h10 sur RTS 2). Gros plan sur la troupe de Dragan Stojkovic.

C'est un autre contexte, certes, qui attend les deux équipes samedi soir à Leskovac, mais cela reste une rencontre qu'aucune des deux formations ne doit perdre. Cela sent un peu le soufre. Entraîneur-assistant du Servette FC depuis 2016, pur Genevois d'origine serbe, Bojan Dimic est bien placé pour décortiquer l'enjeu et évoquer les forces et faiblesses des adversaires des hommes de Murat Yakin.

RTSsport.ch: Bojan Dimic, à la veille du Mondial 2022, vous ne nous aviez dit que du bien de la Serbie. Or, celle-ci a fini par manquer sa Coupe du monde et n'a guère brillé dix-huit mois plus tard lors du dernier Euro. Que se passe-t-il?

BOJAN DIMIC: C'est une histoire qui se répète pour la Serbie, trop inconstante. Elle brille lors des éliminatoires, convoque des espoirs un peu fous, fait qu'on en attend monts et merveilles lors de la compétition, puis elle s'écroule. Au moment où les gars doivent exploser dans le bon sens du terme, ils craquent. Il y a un problème d'ordre mental, peut-être également une incapacité à se transcender.

Le sélectionneur serbe Dragan Stojkovic, pourtant mon idole de jeunesse, n'est pas aussi fort comme entraîneur qu'il ne l'était comme joueur. Son équipe n'a aucun plan B... Bojan Dimic, entraîneur-assistant du Servette FC

RTSsport.ch: Il semble qu'il existe également des tiraillements dans les hautes sphères...

BOJAN DIMIC: Alors oui, cela "grenouille" parfois entre les pro-Etoile Rouge et les pro-Partizan, voire entre les pro-président de la Fédé et les anti, mais les joueurs, ceux qui sont sur le terrain, devraient être capables d'oublier tout cela pendant 90 minutes, voire durant une grande compétition.

RTSsport.ch: Malgré l'échec de l'Euro, le sélectionneur Dragan Stojkovic est toujours en place...

BOJAN DIMIC: Oui, et je ne sais pas s'il s'agit d'une bonne chose, honnêtement. C'était mon idole de jeunesse, donc je ne veux pas trop le critiquer, mais il faut reconnaître qu'il n'est pas aussi fort comme sélectionneur qu'il ne l'était comme joueur. Stojkovic reste un super meneur d'hommes, mais tactiquement c'est compliqué... Son équipe n'a aucun plan B, son système ne tient pas vraiment. Au pays, ils étaient nombreux à vouloir le virer, mais il a réussi à prolonger son contrat.

RTSsport.ch: Et là, il doit reconstruire notamment sans Dusan Vlahovic, l'attaquant de la Juventus, étonnamment absent!

BOJAN DIMIC: Apparemment, selon Stojkovic, Vlahovic est absent de ce rassemblement pour raisons personnelles et a promis d'être présent à celui de novembre. Mais il est clair que dans une équipe qui a déjà de la peine à marquer, l'absence de Vlahovic est préjudiciable. Ce d'autant plus que d'autres joueurs ne sont plus là. Mais le but, à entendre le sélectionneur, est de préparer les éliminatoires de la Coupe du monde, d'où la présence de quelques plus jeunes éléments pour affronter la Suisse.

Andrija Maksimovic, la perle de l'Etoile Rouge, est un joueur à suivre dans le clan serbe. [IMAGO/Buzzi - IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL]

RTSsport.ch: Personne ne semble en revanche regretter l'absence de Sergej Milinkovic-Savic, l'ancien de la Lazio, aujourd'hui en Arabie saoudite...

BOJAN DIMIC: En effet. C'est un joueur qui était loué lorsqu'il jouait en Serie A, mais il n'a jamais eu le même rendement en équipe nationale. Il débarquait au pays avec un certain statut et jouait les divas. Les gens en ont eu marre de ce genre de joueurs, incapables de mouiller le maillot. Il est l'inverse d'un Nikola Jokic (ndlr: joueur de basket des Denver Nuggets/NBA) qui, lui, a toujours répondu présent pour l'équipe nationale.

RTSsport.ch: Quel joueur va-t-il falloir observer en particulier dans le camp serbe?

BOJAN DIMIC: J'ignore s'il va être aligné, mais j'ai dernièrement été bluffé par Andrija Maksimovic, qui a été retenu pour la première fois ce mois-ci alors qu'il n'a que 17 ans. C'est un gaucher, formé à l'Etoile Rouge, qui me rappelle un peu Dejan Savicevic. Il a été très bon contre le Partizan et face à l'Inter en Ligue des champions. Au pays, certains ont demandé à Stojkovic pourquoi il convoquait un si jeune élément. Sa réponse? "J'ai été retenu à 18 ans dans une grande équipe de Yougoslavie, alors pourquoi Maksimovic, bourré de talent, ne pourrait-il pas avoir sa place à 17 ans en Serbie?" Cela signifie beaucoup.

Arnaud Cerutti