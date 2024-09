A 10 contre 11, Marseille s'impose contre Lyon, notamment grâce à un but du Genevois Ulisses Garcia

Quelle prestation de l'Olympique de Marseille! Réduits à 10 dès la 5e et un 2e carton jaune pour Leonardo Belardi, les Phocéens ont tout de même réussi à ramener les 3 points de leur déplacement à Lyon en s'imposant 3-2. Le Genevois Ulisses Garcia, auteur du 2-1, et ses coéquipiers partagent la tête de la Ligue 1 avec le PSG et Monaco.

Roberto De Zerbi semble avoir transformé Marseille. Arrivé cet été en provenance de Brighton, le technicien italien connaît un début de saison en fanfare. En supériorité numérique l'entier de la partie, Lyon a dominé outrageusement, mais incapable de concrétiser son avantage - dont notamment un penalty non transformé par Lacazette en fin de 1re mi-temps - il a fini par se faire surprendre. Et à la 95e, l'OM reprend l'avantage En effet, bien que Lyon pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score grâce à Caleta-Car à la 53e, les Marseillais n'ont pas abandonné. C'est tout d'abord Lirola qui a égalisé à la 69e avant que Garcia ne donne l'avantage à ses couleurs à la 82e. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info Et dans un temps additionnel à rebondissements, à force de pousser, Lyon a égalisé grâce à Cherki à la 93e. Mais c'était sans compter la force de caractère de l'OM qui, sur une réussite de Rowe à la 95e, est reparti avec les 3 points. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info pza