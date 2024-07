C’est jour de repos sur le Tour de France. Mais il s’agit plutôt d’une journée durant laquelle on travaille de manière plus décontractée. Les coureurs vont rouler un peu, pour "faire tourner les jambes", certains donnent des interviews, et dans les équipes, on s’affaire à tout mettre en ordre, tout réviser, tout nettoyer. L’occasion de visiter un véhicule qu’on ne voit que très rarement, car il reste à l’hôtel : le camion atelier.

RTSsport