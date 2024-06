Vauquelin prolonge l'euphorie française, Pogacar prend déjà les commandes

Vainqueur du jour: Kévin Vauquelin (Arkea-BnB)

Maillot jaune: Tadej Pogacar (UAE-Emirates)

Maillot vert, à pois et combatif du jour: Jonas Abrahamsen (Uno-X)

Kevin Vauquelin a décroché une belle victoire sur la 2e étape du Tour de France. [KEYSTONE - GUILLAUME HORCAJUELO / POOL]

Le moment fort

Il restait 10,7km à parcourir lorsque Tadej Pogacar a lancé sa première offensive de l'édition 2024. Le Slovène de 25 ans a attendu les plus forts pourcentages (17-19%) de la côte de San Luca et un gros relais de son lieutenant Adam Yates pour se dresser sur ses pédales. Attentif, Jonas Vingegaard a immédiatement sauté dans sa roue. Les deux stars ont collaboré, ce qui leur a permis de s'offrir une avance d'une trentaine de secondes sur leurs principaux rivaux au classement général.

S'il a dû laisser le maillot jaune à Tadej Pogacar, le Danois de 27 ans a toutefois marqué de gros points au niveau psychologique en montrant qu'il était de retour en bonne forme après sa lourde chute au Tour du Pays basque.

Tadej Pogacar (à gauche) et Jonas Vingegaard se sont expliqués pour la 1re fois dans ce Tour de France 2024. [KEYSTONE - BERNARD PAPON / POOL]

L'étape en quelques mots

La chaleur et les terrains vallonnés étaient à nouveau à l'honneur pour cette 2e étape. Un groupe de 11 coureurs s'est détaché dès le début de la course avec notamment un certain Jonas Abrahamsen (Uno-X), venu défendre son maillot à pois. Elu combatif du jour, le Danois de 28 ans a réussi sa mission. Il ne pourra toutefois pas porter sa tunique lors de la 3e étape puisqu'il est désormais également... en tête du maillot vert de meilleur sprinteur!

Au sein de l'échappée, Kévin Vauquelin a placé une attaque franche à 15km de l'arrivée pour décrocher sa 1re victoire majeure. Il a aussi su tirer profit de circonstances de course favorables. Une chute impliquant Matteo Jorgenson, Wout van Aert (Visma-Lab) et Laurens De Plus (Ineos), principaux soutiens de favoris pour le général, a en effet désorganisé le peloton à 50km du but alors qu'il revenait à grandes enjambées sur les fugitifs. Le Français de 23 ans a alors cru en ses chances jusqu'au bout. A raison.

Étape 2, Cesenatico – Bologne (ITA): Kévin Vauquelin (FRA) s'envole dans la Côte de San Luca et triomphe

