Une première pour Traeen, le maillot jaune pour Yates

Le Norvégien Torstein Traeen a remporté la 4e étape du Tour de Suisse entre Rüschlikon et le sommet du Gothard (171 km). Le Britannique Adam Yates a pris le maillot jaune.

156 kilomètres d'échappée et la victoire pour le coureur norvégien de la formation Bahraïn qui n'a pas manqué de rendre hommage à Gino Mäder disparu tragiquement l'an dernier. Parti après 15 kilomètres avec d'autres athlètes, Traeen a résisté pour signer son plus beau succès en carrière.

Thalmann, meilleur Helvète

Car le Norvégien a coupé la ligne avec 23 secondes d'avance sur Adam Yates. Le leader de la formation UAE est le grand bénéficiaire de l'étape du jour puisqu'elle lui permet de ravir le maillot jaune. Derrière le Britannique, on retrouve à 26 secondes un duo composé de son coéquipier Joao Almeida et du Danois Mattias Skjelmose. Meilleur Suisse au général, Jan Christen a reculé de 14 places et se retrouve désormais 23e à 2'20. Sur l'étape, l'Helvète le mieux classé se nomme Roland Thalmann avec sa 13e place à plus de 1'30.

Le peloton continuera à grimper lors de la cinquième étape de 148,6 km entre Ambri et Cari. Une présence massive en Léventine avec trois ascensions dont celle vers la station de Cari à deux reprises.

ats/lper