Une Grande Boucle historique?

La 111e édition du Tour de France (29.06 - 21.07) sera-t-elle une édition historique? Vainqueur d’une main de maître du Tour d’Italie, Tadej Pogacar s’avance comme le principal favori de la Grande Boucle et pourrait bien être le premier coureur depuis Marco Pantani en 1998 à réaliser le doublé.

Seuls 7 coureurs dans la longue histoire du cyclisme ont réussi le doublé. L’Italien Marco Pantani (1998), l’Espagnol Miguel Indurain (1992 et 1993), l'Irlandais Stephen Roche (1987) le Français Bernard Hinault (1982 et 1985), le Belge Eddy Merckx (1982 et 1985), le Français Jacques Anquetil (1963-1964) et le premier à avoir réussi cet exploit, l’Italien Fausto Coppi (1949 et 1952). Au vu de son début de saison, Pogacar a tout pour être le 8e homme.

Remporter deux Grands Tours en une année est quasiment le défi ultime

Il a marqué le Giro 2024 de son empreinte en écrasant la concurrence. Au classement général, il a devancé de 9’56 le Colombien Daniel Martinez, un écart jamais vu depuis 1965. Le Slovène, qui a remporté 6 étapes sur les routes italiennes, n'a jamais semblé aussi fort.

L'armada UAE-Emirates

Et il ne s'est pas contenté d'écraser le Giro. Il a également remporté les Strade Bianche, le Tour de Catalogne – en gagnant 3 étapes – et Liège-Bastogne-Liège. Couplé à une saison immaculée en terme de blessures et de chutes, Pogacar a définitivement tout pour décrocher sa 3e Grande Boucle après 2020 et 2021.

Pour réaliser la passe de trois, il sera de plus entouré par des coéquipiers qui ont performé cette année. On peut citer le Britannique Adam Yates, vainqueur du récent Tour de Suisse en gagnant 3 étapes, le Portugais Joao Almeida, 2e du Tour helvétique en remportant 2 étapes, et le jeune et prometteur Espagnol Juan Ayuso (21 ans), vainqueur du Tour du Pays basque.

L’inconnue Jonas Vingegaard

Quid de Jonas Vingegaard, vainqueur des deux derniers Tour de France devant Pogacar? Le Danois a vécu une première partie de saison tronquée en raison de graves blessures survenues au Tour du Pays basque le 4 avril et n’a repris l’entraînement que début juin. Avec cette donne, difficile de le classer parmi les favoris.

Vingegaard aura-t-il les capacités physiques pour régater avec les meilleurs? Ses bonnes sensations ressenties à l’entraînement ne garantissent pas pour autant de bons résultats en course et deux mois sans monter sur le vélo pourrait bien le desservir au fur et à mesure que le Tour avance.

Il ne faut, de plus, pas oublier que le Danois ne sera pas entouré de « son » armada habituelle. Certes, l’équipe Visma-Lease a Bike reste forte avec la présence des Belges Wout van Aert et Tiesj Benoot, du Néerlandais Wilco Keldermann et de l'Américain Matteo Jorgenson. Mais il devra composer sans trois de ses principaux lieutenants: les Néerlandais Dylan Van Baarle et Steven Kruijswijk ainsi que l'Américain Sepp Kuss.

Les deux premiers nommés étaient annoncés non-partants de longue date après leurs blessures survenues lors de cette terrible étape du Tour du Pays basque. Kuss, touché par la Covid-19, est pour sa part l'absent de dernière minute. Le forfait du dernier vainqueur du Tour d'Espagne, principal lieutenant de Vingegaard en montagne, est un vrai coup dur pour la Visma.

Roglic et Evenepoel en outsiders

Parmi les outsiders, on peut citer le Slovène Primoz Roglic (Red Bull-Bora) et le Belge Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Tous deux pris dans la chute du 4 avril au Tour du Pays basque, ils ont néanmoins repris la compétition le 2 juin, en étant alignés au Critérium du Dauphiné. Roglic, sans être souverain, a remporté la compétition et a montré une certaine solidité en montagne.

Evenepoel a, quant à lui, confirmé ses capacités exceptionnelles en contre-la-montre en devançant de 39 secondes Roglic. Mais il a montré ses limites dans les étapes de montagne en perdant à chaque fois du temps sur le Slovène. Le Belge a néanmoins de quoi tirer son épingle du jeu s'il tient le choc en montagne. Avec deux contre-la-montre (la 8e étape, longue de 25,3km, et la 21e étape, longue de 33,7km) d’un total de 59km, il peut créer des écarts intéressants.

Valerian Pezzulla