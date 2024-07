Une dernière occasion de briller pour Girmay

Venu d’Erythrée et passé par le Centre Mondial du Cyclisme à Aigle, Biniam Girmay a frappé les esprits en remportant 3 étapes du Tour de France. Particulièrement fier d’être le premier Africain noir à s’imposer sur une étape de la Grande Boucle, il garde les pieds sur terre, même s’il est courtisé par les plus grandes équipes. Très attaché à Intermarché-Wanty, la formation qu’il a choisie pour son développement en Europe, il ne souhaite pas la quitter avant le terme de son contrat, dans 2 ans. Entre Gruissan et Nîmes mardi, il aura une dernière occasion de s’illustrer au sprint.

RTSsport