Une "course magique", à la fois carte postale et préparation idéale pour les échéances estivales

Pour la première fois depuis 2017, le Tour de Suisse masculin fait étape dans toutes les régions linguistiques du pays. Danilo Wyss et Steve Morabito, anciens coureurs professionnels, évoquent cette boucle nationale, et notamment son week-end final à Villars-sur-Ollon, pour RTSsport.ch.

La Suisse a cela de particulier qu’elle compte, avec le Tour de Romandie et le Tour de Suisse, deux importantes courses par étapes de niveau World Tour malgré sa petite taille. Il faut dire que notre pays comporte son lot de terrains de jeu qu’affectionnent les cyclistes, avec des cols difficiles, des routes vallonnées et une plaine où rien n’est jamais vraiment plat, le tout avec des paysages à couper le souffle. Ce n’est donc pas une surprise si le peloton choisit régulièrement l’Helvétie comme préparation aux Grands Tours.

Ce sera un week-end difficile pour les coureurs, mais aussi un beau spectacle à suivre Danilo Wyss

"Le Tour de Suisse, comme le Tour de Romandie, est une course magique, surtout pour les Suisses. En cette année olympique, il a lieu juste avant le Tour de France et les Jeux, il y donc a un gros enjeu pour les athlètes qui doivent arriver à leur pic de forme", explique Steve Morabito. L’ancien coureur de la Groupama-FdJ et de la BMC (notamment) poursuit en détaillant les aspects qui font la spécificité de la boucle nationale. "Le Tour de Suisse a toujours proposé des étapes difficiles et sélectives qui ont la particularité de se courir sur des grandes routes pas très techniques. Les athlètes apprécient de venir peaufiner leur forme ici, car ils prennent moins de risques qu’au Pays Basque par exemple", illustre-t-il.

Steve Morabito a disputé le Tour de Suisse à 8 reprises, dont la dernière en 2019 empruntait les pentes du Gothard. [KEYSTONE - GIAN EHRENZELLER]

Un week-end vaudois spectaculaire

Cette année, les organisateurs ont proposé un dernier week-end au format original avec une étape de montagne en boucle autour de Villars-sur-Ollon le samedi avant un contre-la-montre final dans la montée de Villars le dimanche. "C’est hyper malin d’avoir mis ces deux étapes au même endroit. Ce chrono en côte peut vite créer de gros écarts, surtout pour ceux qui n’auraient pas récupéré de la veille", apprécie le Valaisan de 41 ans.

Ses propos sont corroborés par Danilo Wyss. "Ce sera un week-end difficile pour les coureurs, mais aussi un beau spectacle à suivre. Pour les fans romands de cyclisme, c’est une belle occasion de voir les athlètes sur deux étapes décisives", se réjouit le Vaudois de 38 ans, actuel consultant pour RTS Sport.

Danilo Wyss était passé tout proche d'une victoire d'étape à Verbier lors du Tour de Suisse 2014. [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

L’ancien coureur de la BMC garde pourtant un souvenir mitigé du passage d’une avant-dernière étape du Tour de Suisse dans son canton d’origine. Le natif de Pompaples figurait en effet dans une échappée au long cours en 2014 lorsque le peloton reliait Delémont à Verbier. Un fait de course l’a toutefois privé d’un succès sur ses routes d’entraînement.

"Notre groupe avait été stoppé durant une bonne minute par le train à Blonay. J’ai été le dernier à me faire reprendre à 3km de l’arrivée, donc sans cela, j’aurais pu me rapprocher grandement d’une victoire d’étape. C’était une belle journée, mais avec un final amer", se remémore Danilo Wyss.

Une carte de visite pour la Suisse

La 87e édition du Tour de Suisse s’arrête cette année dans les trois grandes régions linguistiques du pays, ce qui n’était plus arrivé depuis 2017, et s'achève dans le canton de Vaud 23 ans après une arrivée finale à Lausanne. Une nouvelle opportunité en or pour la Suisse romande de se mettre en valeur devant les passionnés de vélo du monde entier, après avoir déjà accueilli deux étapes du Tour de France en 2022 et une du Giro en 2023, sans oublier les Mondiaux de VTT qui auront lieu à Crans-Montana en 2025.

Ce sont pratiquement 200 pays qui vont voir des images de la Suisse en été. Cela nous fait une belle carte de visite Steve Morabito

"Je trouve cela trop cool quand un Tour peut bien mettre en valeur un pays. Cela nous fait une belle carte de visite. Ce sont pratiquement 200 pays qui vont voir des images de la Suisse en été, avec les cols, la montagne et même encore un peu de neige. C’est juste fantastique. C’est génial de pouvoir montrer toute la Suisse et pas uniquement la Suisse alémanique", s’enthousiasme Steve Morabito.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

C’est aussi l’occasion pour les coureurs suisses, extrêmement nombreux (23) au départ grâce à la présence de l’équipe Tudor et d’une sélection de Swiss Cycling, de pouvoir se mettre en évidence et de se mesurer aux meilleurs athlètes de la planète. Ils en auront encore l’occasion cet après-midi (en direct dès 15h sur RTS 2) sur les bords du Lac des Quatre-Cantons qui précède la montée du Gothard, avant de sillonner la Léventine jeudi et de revenir en Valais dès vendredi. Un programme particulièrement alléchant à suivre.

Bastien Trottet - @BastienTrottet