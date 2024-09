Une bonne répétition générale pour Bissegger et Küng

Dix jours avant le début des Mondiaux à Zurich, place aux Européens dès mercredi en Belgique. La Suisse dispose d'excellents atouts dans le contre-la-montre individuel masculin.

Alors que les médaillés olympiques, les Belges Remco Evenepoel et Wout van Aert et l'Italien Filippo Ganna sont absents pour diverses raisons, Stefan Bissegger et Stefan Küng vont utiliser la course de 31 km dans les Flandres comme répétition générale pour les Mondiaux à domicile.

Le parcours est majoritairement plat et les deux Thurgoviens font partie des favoris. Küng (30 ans) a déjà remporté le titre européen à 2 reprises, en 2020 et 2021, tandis que Bissegger, de 5 ans son cadet, a pu accrocher la médaille d'or en 2022. Et Küng affiche une belle forme puisqu'il a tout récemment enlevé le dernier contre-la-montre de la Vuelta en reléguant Primoz Roglic à plus de 30 secondes.

Les courses contre la montre auront lieu mercredi, les courses sur route samedi pour les dames et dimanche pour les messieurs.

