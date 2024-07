Une 5e victoire d'étape pour Pogacar

Inarrêtable Tadej Pogacar. Déjà auréolé de quatre succès sur ce Tour de France 2024, le Slovène a récidivé en enlevant la 20e étape. Comptant 5'14 d'avance sur Jonas Vingegaard au classement général, il est pratiquement assuré de remporter une 3e Grande Boucle et de réaliser un formidable Giro-Tour la même année.

"Cinq victoires, si on m'avait dit ça avant le Tour, je n'y aurais pas cru. C'est d'un autre monde. Je suis tellement content", a déclaré Tadej Pogacar (UAE-Emirates).



Le maillot jaune avait promis de laisser faire samedi et il s'est effectivement contenté de suivre ses deux poursuivants au général, dont Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) qui a par deux fois essayé d'attaquer avant de craquer dans les derniers kilomètres.



Se retrouvant dans un nouveau mano a mano avec Vingegaard (Visma-LaB), il a laissé le Danois mener l'allure avant de le régler au sprint sur une accélération fulgurante qui lui a permis de prendre 7 secondes en 200 mètres.

Carapaz sécurise le maillot à pois

Les deux hommes venaient tout juste d'avaler les deux derniers échappés du jour, l'Equatorien Richard Carapaz (EF-Education), mathématiquement assuré de gagner le maillot à pois de meilleur grimpeur s'il termine dimanche à Nice, et l'Espagnol Enric Mas (Movistar).



Le Français Romain Bardet (DSM-Firmenich PostNL) faisait également partie d'un groupe de 10 coureurs qui a abordé en tête la 4e et dernière ascension de cette étape courte (132 km).



Le grimpeur auvergnat a terminé 10e et en larmes sa dernière étape de montagne sur le Tour de France, lui qui arrêtera sa carrière en juin 2025.

