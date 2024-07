Une 3e victoire d'étape pour Jasper Philipsen

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté au sprint la 16e étape du Tour de France entre Gruissan et Nîmes (189km). Tadej Pogacar (UAE-Emirates) conserve le maillot jaune de leader.

Jasper Philipsen n'a pas été réellement inquiété dans la cité du Gard. Il est vrai que le maillot vert Biniam Girmay (Intermarché) n'a pas disputé ce sprint après avoir été pris dans une chute lors du final. "Les victoires sont dures à avoir sur le Tour de France. Trois victoires, c'est un très bon résultat", a commenté le Belge qui garde une petite chance de gagner le maillot vert. Il s'est imposé devant l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), qui collectionne les places d'honneur, et le vétéran norvégien Alexander Kristoff (Uno-X).

Pogacar toujours en jaune

Tadej Pogacar conserve le maillot jaune avec 3'09'' d'avance sur Jonas Vingegaard (Visma-LaB) et 5'19'' sur Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep). Au lendemain de la journée de repos, le Slovène, le Danois et le Belge n'ont vu aucun intérêt à engager le fer dans cette étape plate disputée sous une forte chaleur. Le Thurgovien Stefan Bissegger (EF-Education) s'est mêlé au sprint et a terminé 11e de l'étape.

