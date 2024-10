Un nouveau podium pour Sina Frei

Mathieu van der Poel est devenu champion du monde de gravel à Louvain (Belgique). Le Néerlandais, star de la route, a ajouté en solitaire une ligne plus exotique à son imposant palmarès. Il a faussé compagnie à son compagnon d'échappée, le Belge Florian Vermeersch, à 13km du but. Champion du monde sur route en 2023, encore 3e il y a une semaine aux Mondiaux à Zurich, Mathieu van der Poel est aussi sextuple champion du monde de cyclo-cross et un ancien champion d'Europe de VTT. Chez les femmes, c'est sa compatriote Marianne Vos qui a été sacrée.